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Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 112.073,51 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 112.073,51 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:49
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Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 112.073,51 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,73 ve 1.903,58 puan artarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 112.046,18 puandan girdi. Toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, bankacılık endeksi yüzde 2,87, holding endeksi de yüzde 1,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,66 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, 112.073,51 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve 112.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimine karşın pay piyasalarında alıcılı seyrin devam ettiğini belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade etti. Akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları öncesinde piyasalardaki pozitif görünümün korunacağını tahmin eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalındığı sürece yeni hedefin dolar bazlı 29.700 direncinin geçtiği 113.500 seviyesi olacağını dile getirdi.

AA

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Borsa İstanbulBorsa
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