Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
92540
ALTIN
150.481
DOLAR
3.6431
STERLIN
4.6559
EURO
3.8981
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Sertifikalı kadın çoban
Sertifikalı kadın çoban
"Portakal çiçeği"
"Portakal çiçeği"
Gençlere kültür sanat desteği
Gençlere kültür sanat desteği
Borsada tarihi açılış
Borsada tarihi açılış

Borsada tarihi açılış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 artarak 92.651,70 puan ile 47 ayın en yüksek seviyesinden güne başladı.

Borsada tarihi açılış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 artarak 92.651,70 puan ile 47 ayın en yüksek seviyesinden güne başladı.

21 Nisan 2017 Cuma 10:36
17 Okunma
Borsada tarihi açılış

Açılışta BIST 100 endeksi 612,32 puanlık artışla 22 Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 92.651,70 puana çıkarken, bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,49 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 1,96 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile spor oldu. 

Dün, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve buna bağlı olarak düşüş eğiliminde hareket eden döviz kurlarından destek bulan BIST 100 endeksi, gün içinde 24 Mayıs 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 92.116,57'ye kadar yükseldi. Kapanışa doğru gelen satışlara rağmen kazanımlarının çoğunu koruyan endeks, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,36 artışla 92.039,38 puandan tamamladı.

Analistler, yabancı yatırım bankalarının TL'nin ucuz olduğuna yönelik değerlendirmelerinin yurt içinde pay piyasalarını pozitif yönde desteklediğini ifade ederek, BIST 100 endeksinin de dolar bazında hala 25.000'li seviyelerde bulunduğunu, dolayısıyla pay piyasalarına yatırımcı ilgisinin devam edebileceğini söyledi.

Dolar bazlı BIST 100 endeksinin tarihi zirvesinin 51.000 puanda olduğunu hatırlatan analistler, küresel risk iştahının devam etmesiyle endeksin getiri potansiyelinin devam ettiğini bildirdi.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde, TL bazlı tarihi zirvesi konumunda olan 93.398,33 puanın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Domates ihracatımız kısıtlamaya rağmen yüzde 44 arttı'
'Domates ihracatımız kısıtlamaya rağmen yüzde 44 arttı'
Silifke'den çilek ihracatı başladı
Silifke'den çilek ihracatı başladı
"Gayrimenkul fiyatlarında artış başlayacak"
"Gayrimenkul fiyatlarında artış başlayacak"
Beşiktaş hisseleri güne düşüşle başladı
Beşiktaş hisseleri güne düşüşle başladı
İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleri'nden ODE Yalıtım'a İhracat Ödülü
İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleri'nden ODE Yalıtım'a İhracat Ödülü
İstanbul Boğazı'ndaki yapıların değeri 610 milyar lira
İstanbul Boğazı'ndaki yapıların değeri 610 milyar lira

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ