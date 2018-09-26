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Borsada işlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul AŞ, "Veri yayınının sağlıklı yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verildi." açıklamasında bulundu.

Borsada işlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul AŞ, "Veri yayınının sağlıklı yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verildi." açıklamasında bulundu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:02
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Borsada işlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul AŞ tarafından, veri yayınının sağlıklı yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verildiği bildirildi.

Borsa İstanbul AŞ'nin, BISTECH sistemi üzerinde işlem gören bütün piyasaların kapatılmasına ilişkin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "Veri yayınının sağlıklı yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaBorsa İstanbul AŞ
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