Borsa şirketlerine vergi düzenlemesi

ANKARA - Sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurum kazancından yapılacak indirim, halka açıklık oranı yüzde 50'nin üzerinde olanlar için yüzde 100 olarak uygulanacak.



Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurum kazancından yapılacak indirim, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Merkez Bankası tarafından açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan tutarın yüzde 50'si olarak belirlendi.



Borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye oranı, yüzde 50 ve daha az olanlar için 25 puan, yüzde 50'nin üzerinde olanlar için de 50 puan ilave indirim uygulanacak.



Bunun yanı sıra, nakdi olarak artırılan sermayenin yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan ilave indirim olacak.



Gelirlerinin yüzde 25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticari. zirai veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için, aktif toplamının yüzde 50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için indirim uygulanmayacak. Ayrıca artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı, arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde bu yatırımlara tekabül eden tutarla sınırlı, 9 Mart 2015 tarihinden 1 Temmuz 2015 tarihine kadar olan dönemde sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde azaltılan sermaye tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirim oranı yüzde 0 olarak belirlendi.



Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri yüzde 50'lik indirimden faydalanamayacak.



Karar, yarından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

