Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94509
ALTIN
145.478
DOLAR
3.5833
STERLIN
4.5969
EURO
3.9032
'Fizyo-trak'
'Fizyo-trak'
"Çellomençe"
"Çellomençe"
Borsa rekorlara doymuyor
Borsa rekorlara doymuyor
'KAAN' görücüye çıkıyor
'KAAN' görücüye çıkıyor
Engelleri yüzerek aştılar
Engelleri yüzerek aştılar

Borsa rekorlara doymuyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu 94.880,68 puana geliştirdi.

Borsa rekorlara doymuyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu 94.880,68 puana geliştirdi.

26 Nisan 2017 Çarşamba 13:19
12 Okunma
Borsa rekorlara doymuyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu 94.880,68 puana geliştirdi.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, tarihinin en yüksek seviyesi olan 94.880,68 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 33,18 puan ve yüzde 0,04 artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira olarak gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak kararların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 seviyesinin direnç, 92.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaBorsa İstanbulEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaş çayda taban fiyat açıklaması
Yaş çayda taban fiyat açıklaması
e-Ticarete 'güven damgası' geliyor
e-Ticarete 'güven damgası' geliyor
Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması
Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması
TL Merkez Bankası ile güçleniyor
TL Merkez Bankası ile güçleniyor
Konutta talep '2 artı 1'e kayıyor
Konutta talep '2 artı 1'e kayıyor
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ