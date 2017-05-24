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Borsa rekorlara devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay başlamasının ardından etkisini artıran alımlarla rekorunu 98.000 puanın üzerine taşıdı.

Borsa rekorlara devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay başlamasının ardından etkisini artıran alımlarla rekorunu 98.000 puanın üzerine taşıdı.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:37
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Borsa rekorlara devam ediyor

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay başlamasının ardından etkisini artıran alımlarla rekorunu 98.000 puanın üzerine taşıdı.

Güne yatay bir seyirle başlayan BIST 100 endeksi, banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazandı ve 98.185,80 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL'nin 3,57'nin altına gerilemesi ve Asya borsalarındaki yükseliş eğiliminden bulduğu destekle yükselişini ve rekorlarını devam ettiren BIST 100 endeksi, saat 10.30 itibarıyla 98.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, endeksin 98.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini, kar satışlarının etkisini artırması durumunda ise 96.000 seviyesinin destek konumunda olacağını ifade etti.

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının, yatırımcıların odak noktasında bulunduğunu dile getiren analistler, küresel piyasalarda etkisini sürdüren risk iştahının, endeksin yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

AA

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BorsaRekor
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