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Borsa rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 110.409,43 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 110.409,43 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 15:51
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Borsa rekor kırdı

Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik devam eden risk iştahı ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekorunu 110.409,43 puana taşıdı.

Önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 14.15 itibarıyla 110.300 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, dolar kurunun düşüş eğilimini devam ettirmesinin desteği ile BIST 100 endeksinin Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın rekorlarına devam ettiğini belirtti. Dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı ve 3,4518 seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 3,4440-3,4460 dar bandında dengelendi.

BIST 100 endeksinin dolar bazında önemli direnç konumundaki 32.000 puanın üzerini test ettiğine dikkati çeken analistler, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda orta vadede 34.300 puan, yani cari kurla TL bazında 118.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Analistler, kısa vadede ise 111.000 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini dile getirerek, bugün ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları ve Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin izlenmesi gerektiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Küresel PiyasaBorsaEkonomi
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