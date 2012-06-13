İSTANBUL

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı İbrahim Turhan, Okan Üniversitesi'nce düzenlenen ''İstanbul'un finans merkezi olma yolunda hedefler ve stratejiler'' konulu Uluslararası İstanbul Finans Kongresi'nde ''İstanbul Finans Merkezi Projesi Kapsamında Kurumlara Düşen Görevler'' konulu oturumda Kongre Başkanı Suat Teker'in sorularını yanıtladı.

Turhan, ''Borsa oynanacak bir yer değil, yatırım yapılacak bir yer. Hem de uzun dönemli yatırım yapılacak bir yer. Bunun olabilmesi yasal düzenlemeyi gerektiriyor ki SPK'nın yaptığı, Türkiye sermaye piyasaları açısından devrim niteliğinde bir şey. Hazine'nin öncülüğünde yürütülen Bireysel Emeklilik Sistemi de o hazırlanan sağlam zeminde emin ve büyük adımlarla ilerlemeyi mümkün kılacak'' diye konuştu.