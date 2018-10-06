Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94883
ALTIN
237.109
DOLAR
6.1307
STERLİN
8.0356
EURO
7.0588
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Güvenlik global bir problem"
"Güvenlik global bir problem"
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti
CHP'de İzmir heyecanı
CHP'de İzmir heyecanı

Borsa liginin tek kazandıranı Trabzonspor oldu

Borsa İstanbul'da hisseleri eylül ayında yüzde 4,8 yükselen Trabzonspor yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu.

Borsa liginin tek kazandıranı Trabzonspor oldu

Borsa İstanbul'da hisseleri eylül ayında yüzde 4,8 yükselen Trabzonspor yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu.

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:23
0 Okunma
Borsa liginin tek kazandıranı Trabzonspor oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ay yatırımcısına tek kazandıran Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ oldu.

"Dört büyükler" olarak bilinen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri eylülde değer kaybederek yatırımcısını üzerken, Trabzonspor'un hisseleri değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre spor endeksi eylül ayında yüzde 3,7 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da hisseleri eylül ayında yüzde 4,8 yükselen Trabzonspor söz konusu dönemde yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu.

Fenerbahçe, geçen ay yüzde 6,3 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Fenerbahçe'yi yüzde 3,6 ile Galatasaray izledi. Beşiktaş ise yüzde 3,5 ile yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi oldu. 

Yılın 9 ayında bütün spor şirketleri yatırımcısına kaybettirdi

Yılın 9 aylık döneminde ise bütün spor şirketleri yatırımcısına kaybettirdi. Söz konusunu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 46,9 ile Beşiktaş oldu. Eylül ayında yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi olan Trabzonspor'un hisseleri ise yılın 9 aylık döneminde yüzde 41,3 azaldı. Söz konusu dönemde Beşiktaş ve Trabzonspor'u yüzde 35,8 ile Fenerbahçe izledi. Galatasaray ise yüzde 24,2 yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi olarak gerçekleşti.

En fazla piyasa değerine Galatasaray sahip

Eylül ayı sonu itibarıyla halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Piyasa değeri 858 milyon 600 bin lira olan Galatasaray'ı 638 milyon lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 520 milyon 800 bin liralık piyasa değeriyle Beşiktaş ve 129 milyon liralık piyasa değeriyle Trabzonspor takip etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar'da Değişiklik
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar'da Değişiklik
Rusya Avrupa ile ticarette doları bırakmak istiyor
Rusya Avrupa ile ticarette doları bırakmak istiyor
Kocaeli'nin ihracatı 10 milyar doları aştı
Kocaeli'nin ihracatı 10 milyar doları aştı
TESK'ten bankalara 'fedakarlık' mesajı
TESK'ten bankalara 'fedakarlık' mesajı
Yurt dışına en çok domates sattık
Yurt dışına en çok domates sattık
Güneş enerjisinde bin megavatlık yeni YEKA ihalesi
Güneş enerjisinde bin megavatlık yeni YEKA ihalesi
Sanayi sektöründe ‘kadın’ın önemi masaya yatırıldı
Sanayi sektöründe ‘kadın’ın önemi masaya yatırıldı
Sağanaklar nedeniyle ara verilen çeltik hasadına yeniden başlandı
Sağanaklar nedeniyle ara verilen çeltik hasadına yeniden başlandı
Edirne'den 'mis' gibi ihracat
Edirne'den 'mis' gibi ihracat

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ