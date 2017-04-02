Borsa liginde tek kazandıran futbol takımı

İSTANBUL - Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında bu yılın ilk çeyreğini yüzde 31 yükselişle tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran tek spor hissesi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da sadece Beşiktaş'ın kazançla kapattığı 2017'nin ilk çeyreğinde spor endeksi yüzde 4,49 değer kazandı.

Beşiktaş yüzde 31 değer kazanarak, yılın ilk çeyreğini kazançla kapatırken, diğer spor kulüpleri söz konusu dönemi kayıpla tamamladı.

Analistler, Beşiktaş hisselerinin kulübün hem Spor Toto Süper Lig'deki ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yükseliş kaydettiğini ifade ediyor. Beşiktaş hisseleri geçen sene de Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu şampiyon olarak tamamlaması ve yeni stadyumu Vodafone Arena'nın açılışıyla 2016 yılında yüzde 85,19'luk getiri ile yatırımcısının yüzünü güldürmüştü.

En çok kaybettiren Galatasaray oldu

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, Fenerbahçe Futbol AŞ ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ futbol takımlarının Süper Lig'de zirveden uzaklaşmasıyla hisselerinde de gerileme oldu. Geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran spor kulübü olan Trabzonspor, bu yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına kaybettirdi. Trabzonspor ilk çeyrekte yüzde 4,23 azalış kaydetti.

Süper Lig'de zirveye ortak olamayan ve bu yıl Avrupa'ya da veda eden Fenerbahçe'nin hisseleri ocak-mart döneminde yüzde 9,95 değer kaybetti. Galatasaray ise söz konusu dönemde en çok kaybettiren spor kulübü oldu. Kulübün Riva ve Florya projelerinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile anlaşma yapılmasının etkisiyle geçen yıl yüzde 82,80 değer kazanan Galatasaray hisseleri, başarılı performansını bu yılın ilk çeyreğine taşıyamadı.

Galatasaray'ın hisseleri, ilk çeyrekte yüzde 24,58 değer kaybetti.

En fazla piyasa değerine sahip kulüp Beşiktaş

4 büyükler arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip. Beşiktaş'ın 1 milyar 257,6 milyon lira piyasa değeri bulunuyor. Beşiktaş'ı, 1 milyar 18,5 milyon lira ile Fenerbahçe, 527,3 milyon lira Galatasaray ve 272 milyon lira ile Trabzonspor takip ediyor.