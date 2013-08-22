Borsa İstanbul'dan Mısır Borsası'na ilişkin açıklama

İSTANBUL

Borsa İstanbul, Borsa İstanbul ile Mısır Borsası arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde sürdürülen işbirliği projesinde, Mısır’da son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle projede bazı gecikmeler yaşanacağını bildirdi.

Borsa İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mısır Borsası ile 22 Haziran 2012'de imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda her iki borsa, piyasalar arası bağlantı projesi üzerinde çalışmaya başlayarak, yakın zamanda projenin teknik bileşenlerini tamamladı. Piyasanın projeye hazır hale gelmesi için ise iki ülkeden aracı kurumların çift taraflı sözleşmeler yaparak projeye kaynak ayırması gerekiyor. Buna yönelik olarak aracı kurumların ilişkileri geliştirmesini temin amacıyla Mısır'a ziyaret gerçekleştirildi. Ancak siyasi görünümde Mısır'da son dönemde yaşanan gelişmeler dolayısıyla projenin zaman çizelgesinde bir gecikme durumu ortaya çıktı. Yeni duruma ilişkin her iki borsa değerlendirme yapmak üzere düzenli olarak iletişimde bulunacak."