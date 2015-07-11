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Borsa İstanbul'da ilk yarının lideri Galatasaray

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinin ilk yarı performanslarına göre Galatasaray, yüzde 22,13'lük getiri ile rakiplerini geride bıraktı.

Borsa İstanbul'da ilk yarının lideri Galatasaray

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinin ilk yarı performanslarına göre Galatasaray, yüzde 22,13'lük getiri ile rakiplerini geride bıraktı.

11 Temmuz 2015 Cumartesi 11:34
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Borsa İstanbul'da ilk yarının lideri Galatasaray
İSTANBUL 

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre Galatasaray Sportif AŞ yüzde 22,13'lük getiri ile 2015 yılının ilk yarısında yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu.

Futbolda 2014-2015 sezonunu lig ve kupa şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'ın hisselerinin fiyatı, 2015 yılının ilk yarısında 18,75 liradan 22,90 liraya yükseldi. Borsa İstanbul'da ilk yarı getirileri dikkate alındığında Galatasaray'ı yüzde 19,08'lik getiri ile Fenerbahçe Futbol AŞ izlerken, Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri yatırımcısına zarar ettirdi.

İlk yarıda Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ yatırımcısına yüzde 22,13 zarar ettirirken, Trabzonspor Sportif AŞ hisselerinin değer kaybı ise yüzde 26,63’e ulaştı.

Yatırımcısına en çok kazandıran Galatasaray hisselerinin fiyatı, mayıs ayında futbol takımının Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk beklentisinin artması ile hızlı bir şekilde yükselerek 41,55 liraya kadar çıksa da Borsa İstanbul tarafından alınan seans durdurma ve brüt takas önlemi ile haziran ayında kazançlarının önemli bir  kısmını geri verdi.

Getiride Galatasaray’ı takip eden Fenerbahçe'nin hisse senetlerinin fiyatı ise, özellikle yeni sezon için yapılan transferlerin pozitif etkisiyle, haziran ayında yükselerek mayıs ayındaki kayıplarını telafi etti ve artıya geçti. 

Analistler, Beşiktaş'ın stadyum inşaatı ile ilgili yaşanan sorun ve gecikmelerin, Trabzonspor'da ise sportif başarısızlıkların hisse senetlerinin değer kaybetmesine neden olduğunu belirtiyor.

Toplam piyasa değeri  açısından bakıldığında ise Fenerbahçe, ilk yarı sonu itibarıyla 998,8 milyon liralık piyasa değerine ulaşarak spor şirketleri içerisindeki liderliğini korudu. Fenerbahçe'yi 495,7 milyon lira piyasa değeri ile Galatasaray izlerken, Beşiktaş'ın piyasa değeri 456 milyon liraya, Trabzonspor'un piyasa değeri de 135 milyon liraya geriledi.

  Son Fiyat (TL) 2015 İlk Yarı Getirisi (%) Toplam Piyasa Değeri (milyon TL)
Galatasaray             23,40 22,13 495,7
Fenerbahçe             40,55 19,08 998,8
Beşiktaş               1,91 -22,13 456,0
Trabzonspor               1,36 -26,63 135,0

AA

Son Güncelleme: 11.07.2015 10:29
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Borsa İstanbulda Ilk Yarının Lideri Galatasaray
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