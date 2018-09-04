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Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak

Borsa İstanbul'un daha önce ertelenen olağan genel kurul toplantısı, 27 Eylül'de yapılacak.

Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak

Borsa İstanbul'un daha önce ertelenen olağan genel kurul toplantısı, 27 Eylül'de yapılacak.

04 Eylül 2018 Salı 11:41
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Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak

Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu, 27 Eylül'de yapılacak.

Borsa İstanbul AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'un daha önce ertelenen olağan genel kurul toplantısı, 27 Eylül'de saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul'un Sarıyer'deki binasında yapılacak toplantıda, "2017 sonu bilançosu ve kar/zarar tablosunun onaylanması", "2017 ve önceki yılların karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar oranlarının belirlenmesi" ve "yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi" maddeleri ele alınacak.

Toplantıda "azami 6 milyon 331 bin 794,78 lira nominal değerli 633 milyon 179 bin 478 adet Borsa İstanbul AŞ C grubu payının şirket tarafından asgari 6 milyon 331 bin 794,78 lira, azami 72 milyon 372 bin 932,16 lira ödenerek iktisabı ve rehin olarak kabul edilmesi konusunda yönetim kurulunun 1 yıl süre ile yetkilendirilmesi" maddesi de görüşülecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBorsa İstanbul Olağan Genel Kurulu
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