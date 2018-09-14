Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet

Borsa İstanbul, tüm şirket ve yatırımcıları, etkin risk yönetiminin ön plana çıktığı şu günlerde, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) bünyesindeki ürünlerden daha çok faydalanmaya davet etti.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, küresel piyasalarda belirginleşen eğilimin, türev işlemlerin güvenilirlik ve şeffaflık açısından organize piyasalarda yapılması yönünde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "G20 üye ülkeleri ve Basel yönetmelikleri bu trendi desteklemektedir. Tezgah üstü piyasalarda işlem gören türev ürünlerin merkezi platformlarda işlem görmeleri, işlemlerin takasının merkezi karşı taraf düzenlemelerine uygun gerçekleştirilmesi ve yetkilendirilmiş veri depolama kuruluşlarına rapor edilmesi konularında çalışmalar tüm dünyada devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Borsa İstanbul bünyesinde yıllardır artan işlem hacmiyle faaliyetini sürdüren VİOP'un, Türkiye'nin tek organize türev piyasası olduğu vurgulanan açıklamada, VİOP’ta, şirketlerin kur risklerini bertaraf edecek türev enstrümanların işlem gördüğü anımsatıldı.

Açıklamada, kur riskini yönetmek isteyen şirketlerin, VİOP'ta döviz kuruna dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ile bugünden ileri bir tarihteki döviz kurunu sabitleme imkanı elde edebilecekleri belirtilerek, "Kurun gerilemesi halinde kayıp yaşayacak ihracatçı söz konusu sözleşmelerde satım yaparak, kurun yükselmesi halinde kayıp yaşayacak ithalatçı ise alım yaparak kur riskini yönetebilir. Hem ihracat hem ithalat yapan şirketlerimiz ise nakit akışlarına uygun olarak, ithalat bedeline tekabül eden vadede uzun pozisyon, ihracat bedeline tekabül eden vadede kısa pozisyon alarak hem döviz kuru hem de nakit akışı riskini bertaraf edebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"TCMB 31 Ağustos'tan itibaren VİOP'ta aktif katılımcı"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da (TCMB) 31 Ağustos'tan itibaren VİOP’ta aktif katılımcı olarak yer almaya başladığı bildirilen açıklamada, TCMB'nin, döviz vadeli işlem sözleşmelerinde farklı vade ve kademelerde girdiği fiyatlarla piyasanın likiditesini ve vade çeşitliliğini desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan son düzenlemeler ışığında etkin risk yönetiminin ön plana çıktığına işaret edilerek, "Sizleri VİOP bünyesindeki ürünlerimizden daha çok faydalanmaya davet ediyoruz. Şirketlerimizi bilgilendirmek amacıyla düzenleyeceğimiz konferanslara http://www.borsaistanbul.com/kurumsal/riskiniyonet bağlantısından ön kayıt yaptırabilir, http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi sayfalarımızdan VİOP hakkında detaylı bilgi edinebilir, çalıştığınız banka ve aracı kurumlar üzerinden hesap açarak piyasamızda işlem yapabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.