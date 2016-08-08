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Borsa haftaya yüzde 1,77 yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,77 yükselişle 77.413,60 puandan, serbest piyasada dolar 2,9870, avro ise 3,3150 liradan başladı.

Borsa haftaya yüzde 1,77 yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,77 yükselişle 77.413,60 puandan, serbest piyasada dolar 2,9870, avro ise 3,3150 liradan başladı.

08 Ağustos 2016 Pazartesi 10:14
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Borsa haftaya yüzde 1,77 yükselişle başladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,77 yükselişle 77.413,60 puandan başladı.

Açılışta, BIST 100 endeksi 1.347,91 puan artarken bankacılık endeksi yüzde 2,42, holding endeksi yüzde 1,94 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin küresel risk iştahını artırmasına karşın, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesini bekleyen pay piyasaları, yatay bir seyir izlemiş ve günü yüzde 0,08 azalışla 76.065,69 puandan tamamlamıştı.

Analistler, yurt içi piyasalar kapandıktan sonra Moody's'in ajandasında yer alan Türkiye değerlendirmesini pas geçmesi ve artan küresel risk iştahının BIST 100 endeksinin yükseliş isteğini güçlendirdiğini ifade ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.500 ve 78.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, bugün açıklanacak sanayi üretim verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziran ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yüzde 3,6 artış bekliyor. Ekonomistler, haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,8, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda 0,6 artacağı tahmin ediliyor. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, mayısta 2015'in aynı ayına göre yüzde 7 yükselmişti.

Döviz

İstanbul serbest piyasada dolar 2,9870, avro 3,3150 liradan haftaya başladı. 

Kapalıçarşı'da 2,9850 liradan alınan dolar 2,9870 liradan satılıyor. 3,3130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,3150 lira olarak belirlendi. 

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 3,0170 lira, avronun satış fiyatı ise 3,3350 lira olmuştu.

AA

Son Güncelleme: 08.08.2016 10:14
Anahtar Kelimeler:
Borsaönce Vatan
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