İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,2 yükselişle 77.741,44 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 151,79 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,04 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününe alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 77.700 puanın üzerine çıkmasına karşın bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,11 düşüşle 77.589,65 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini, ayrıca ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını bildirdi.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin önemli direnç konumunda olan 77.700 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş eğiliminin güçlenebileceğini ve 80.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, olası düşüşlerde ise 76.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

AA