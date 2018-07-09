Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98734
ALTIN
184.778
DOLAR
4.5584
STERLİN
6.0708
EURO
5.3619
Gebelikte alerjiye dikkat
Gebelikte alerjiye dikkat
SELİM OĞUR "BİÇİLMİŞ KAFTAN"LARA SESLENDİ 
SELİM OĞUR "BİÇİLMİŞ KAFTAN"LARA SESLENDİ 
Caminin sevimli misafirleri
Caminin sevimli misafirleri
Kadın esnaf sayısı arttı
Kadın esnaf sayısı arttı
Çin'den ABD'ye tarife yanıtı
Çin'den ABD'ye tarife yanıtı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,87 yükselişle 99.596,10 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,87 yükselişle 99.596,10 puandan başladı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:18
0 Okunma
Borsa haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL 

Açılışta BIST 100 endeksi, 862,21 puan ve yüzde 0,87 değer kazancıyla 99.596,10 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi de yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden bulduğu destekle 99.800 puanın üzerini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 98.733,89 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ile politik gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören ve sonrasında açıklanacak kabine üyelerinin takip edileceğini dile getiren analistler, hafta genelinde ise, çarşamba günü cari işlemler dengesi ve cuma günü yayımlanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirterek, olası düşüşlerde ise 97.900 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaHaftaYükseliş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BTC'den akan petrol 3 milyar varile dayandı
BTC'den akan petrol 3 milyar varile dayandı
Güneydoğu'nun halı ihracatı artıyor
Güneydoğu'nun halı ihracatı artıyor
Klima satışlarındaki artış yüzde 200'e yaklaştı
Klima satışlarındaki artış yüzde 200'e yaklaştı
"İmar barışında 315 milyon lira toplandı"
"İmar barışında 315 milyon lira toplandı"
Kadın esnaf sayısı arttı
Kadın esnaf sayısı arttı
Bankalardan OTAŞ açıklaması
Bankalardan OTAŞ açıklaması
Çelik üretimi yüzde 4,3 arttı
Çelik üretimi yüzde 4,3 arttı
AB çelik ithalatını sınırlamaya hazırlanıyor
AB çelik ithalatını sınırlamaya hazırlanıyor
'Bu projelerle hayvancılığı kurtaracağımıza inanıyorum'
'Bu projelerle hayvancılığı kurtaracağımıza inanıyorum'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ