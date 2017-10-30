Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,83 artışla 108.781,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 897,73 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 1,24 ve holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile ulaştırma oldu.

Cuma günü yurt dışından gelen haber akışıyla dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 108.075,75 puana kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazancıyla 107.884,03 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların geçen hafta pozitif bir seyir izlediğini ifade ederek, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankaları toplantıları ve açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Fed'in yeni başkanının kim olacağına dair haberlerin de piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

Analistler, İspanya'daki Katalonya krizi başta olmak üzere jeopolitik risklerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.200 seviyesinin destek, 110.000'nin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.