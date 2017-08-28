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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 yükselişle 110.175,25 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,38 yükselişle 110.175,25 puandan başladı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 10:16
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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 420,10 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,05 ile spor oldu. 

Cuma günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 110.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 değer kazancıyla 109.755,14 puandan tamamladı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBorsa
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