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Borsa haftaya yükselişe başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,83 yükselişle 89.121,97 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişe başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,83 yükselişle 89.121,97 puandan başladı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 10:14
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Borsa haftaya yükselişe başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,83 yükselişle 89.121,97 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 732,46 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi, düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarının etkisiyle yüzde 1,14 değer kazandı ve günü 88.389,50 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan veri setinin tarım dışı istihdam hariç beklentileri karşılayamaması ve enflasyon baskısına ilişkin beklentileri düşürmesinin ardından küresel dolar talebinin zayıfladığını belirterek, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaEkonomiBIST 100 Endeksi
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