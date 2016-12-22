Açılışta, BIST 100 endeksi 322,29 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,14 ile tekstil ve deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,37 ile turizm oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde dolar/TL'nin 3,5923 ve avro/TL'nin de 3,8294 ile tarihi zirvelerini görmesinin etkisiyle 71.792,96 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, seans kapanışına doğru dolar/TL'nin 3,50 sınırına çekilmesinden bulduğu destekle haftayı yüzde 1,20 artışla 73.390,94 puandan tamamladı.
Analistler, yurt içinde kasım ayı enflasyon verisinin yüzde 0,51 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleştiğini ifade ederek, teknik açıdan 72.600 seviyesinin yeni destek konumunda olduğunu, 74.400 - 75.500 seviyelerinin ise direnç olarak izleneceğini dile getiriyor.
Analistler, yurt dışında ise İtalya'daki referandum sonuçlarının odak noktasında bulunduğunu, ABD ve Avro Bölgesi Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydediyor.
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