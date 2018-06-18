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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 304,94 puan azalarak 94.235,90 puandan açıldı.

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 304,94 puan azalarak 94.235,90 puandan açıldı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 10:31
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Borsa haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Ramazan Bayramı tatili sonrası yeni haftaya yüzde 0,32 düşüşle 94.235,90 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 304,94 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 94.235,90 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi de yüzde 0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile ticaret oldu.

Bayram tatili öncesi, arife günü öğlene kadar işleme açık olan Borsa İstanbul'da, tepki alımları ile yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 artışla 94.540,84 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve mayıs ayı bütçe rakamlarının takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının izlenmesi gerektiğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın önemli destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 95.500 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 18.06.2018 10:37
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100Puan
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