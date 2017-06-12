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Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 99.492,42 puandan girdi.

Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 99.492,42 puandan girdi.

12 Haziran 2017 Pazartesi 13:30
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Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 99.492,42 puandan girdi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 549,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,08 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,0 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 0,39 ile metal eşya makine oldu. 

Piyasa beklentilerinin çok üzerinde gelen birinci çeyrek büyümesinin ardından 99.607,04 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 99.500 puanın hemen altında dengeledi.

Analistler, büyüme verisinin piyasa beklentilerinden güçlü gelmesinin Türk lirası varlıklara pozitif yansıdığını, buna bağlı olarak TL'nin dolar ve avro karşısında güçlenirken, BIST 100 endeksinin de rekor kırdığını söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı beklenti anketi ile yurt dışında ABD'de mayıs ayı bütçe dengesinin takip edileceği belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın psikolojik direnç olarak takip edileceğini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulEkonomiBorsa
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