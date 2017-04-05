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Borsa günü yüzde 0,48 artışla 89.037,45 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,48 artışla 89.037,45 puandan tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,48 artışla 89.037,45 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,48 artışla 89.037,45 puandan tamamladı.

05 Nisan 2017 Çarşamba 18:38
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Borsa günü yüzde 0,48 artışla 89.037,45 puandan tamamladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,48 artışla 89.037,45 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 424,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,18 ile orman, kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 5,01 ile metal ana sanayi oldu.

Güne düşüşle başlayan ve yükselen döviz kurlarının negatif etkisiyle 88.129,92 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 89.000 puanın üzerine çıktı ve günü yüzde 0,48 artışla 89.037,45 puandan tamamladı.

Dolar/TL, küresel piyasalarda artan dolar talebinin etkisiyle 3,7051'i görürken, saat 18.10 itibarıyla 3,69'un üzerinde dengelendi.

Analistler, akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin açıklanacak tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya şubat ayı fabrika siparişleri, ABD haftalık işsizlik başvuruları verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının izleneceğini ifade eden analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yarın başlayacak görüşmesinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek konumun bulunduğunu belirten analistler, yükseliş durumlarında ise 89.650 - 91.000 seviyelerini ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 05.04.2017 18:43
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Borsa
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