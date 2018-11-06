Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
213.347
DOLAR
5.3883
STERLİN
7.0471
EURO
6.1505
Derbinin faturası ağır olabilir
Derbinin faturası ağır olabilir
Tamer Tuna'nın Sivasspor macerası
Tamer Tuna'nın Sivasspor macerası
Böbrek nakliyle en sevdiği yiyeceklere kavuştu
Böbrek nakliyle en sevdiği yiyeceklere...
2. Lig ekibinde 'sigara' cezası
2. Lig ekibinde 'sigara' cezası
'Müslüm' filmi 2 milyon kişiyi sinemaya çekti
'Müslüm' filmi 2 milyon kişiyi...

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybıyla 94.727,67 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybıyla 94.727,67 puandan tamamladı.

06 Kasım 2018 Salı 18:27
0 Okunma
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL 

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.220,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi de yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,39 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 96.300 puanı test eden BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçerek, günü 94.727,67 puandan tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulDüşüş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Av sezonu balıkçıları mutlu ediyor
Av sezonu balıkçıları mutlu ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yatırım açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yatırım açıklaması
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Yeniden değerleme oranını optimum çözümle belirleyeceğiz
Yeniden değerleme oranını optimum çözümle belirleyeceğiz
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı raylı sistemi 2019 sonunda tamamlanacak
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı raylı sistemi 2019 sonunda tamamlanacak
Döviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi
Döviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi
Ekim ayının zam şampiyonu çocuk kabanı
Ekim ayının zam şampiyonu çocuk kabanı
Anka Endonezya yolcusu
Anka Endonezya yolcusu
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ