Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102689
ALTIN
178.969
DOLAR
4.2431
STERLİN
5.7421
EURO
5.0614
Sanatını denize taşıdı
Sanatını denize taşıdı
Tatilcilere para uyarısı
Tatilcilere para uyarısı
CHP'ye öğretmen aday
CHP'ye öğretmen aday
Yasemin üst üste 3. kez altın madalya kazandı
Yasemin üst üste 3. kez...
Zam şampiyonu
Zam şampiyonu

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 düşüşle 102.599,22 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 düşüşle 102.599,22 puandan tamamladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:34
0 Okunma
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL - BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 309,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi de yüzde 1,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,19 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile madencilik oldu.

Güne düşüşle başlayan ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdiği 101.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, 102.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel piyasalarda doların değer kazanmasının etkisiyle dolar/TL'nin 4,2903 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü, ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklentilerin altında gerçekleşmesiyle dolar/TL'nin 4,24'ün üzerinde dengelendiğini belirtti.

Gelecek hafta yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, BIST 100 endeksinde 101.500 puanın destek, 106.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaDüşüşÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zonguldak-Düsseldorf uçak seferleri başladı
Zonguldak-Düsseldorf uçak seferleri başladı
Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet hız kesti
Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet hız kesti
'Seçimden sonra kur ve enflasyon düşer'
'Seçimden sonra kur ve enflasyon düşer'
Türk zeytinyağına imaj önerisi
Türk zeytinyağına imaj önerisi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Bakan Sarıeroğlu'ndan 'tarım işçileri' açıklaması
Bakan Sarıeroğlu'ndan 'tarım işçileri' açıklaması
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı
Otomotiv 'son 12 aylık' ihracat rekorunu kırdı
Otomotiv 'son 12 aylık' ihracat rekorunu kırdı
Savunmadaki ihracatı zırhlılar sırtladı
Savunmadaki ihracatı zırhlılar sırtladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ