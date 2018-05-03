Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102909
ALTIN
178.081
DOLAR
4.2173
STERLİN
5.7247
EURO
5.0553
Yasemin üst üste 3. kez altın madalya kazandı
Yasemin üst üste 3. kez...
Zam şampiyonu
Zam şampiyonu
Kadın yazılımcı aranıyor
Kadın yazılımcı aranıyor
Trafik Haftası başlıyor
Trafik Haftası başlıyor
'100 bin imza'
'100 bin imza'

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,73 düşüşle 102.909,13 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,73 düşüşle 102.909,13 puandan tamamladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 20:59
0 Okunma
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.816,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,93, holding endeksi de yüzde 1,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,81 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 14,64 ile finans kiralama, faktoring oldu.

Enflasyonun nisanda yüzde 1,87 ile beklentilerin üzerinde artması ve döviz kurlarındaki sert yükselişin etkisiyle gün içinde 102.629,74 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 103.000 puanın altında dengelendi.

Dolar/TL, 4,2446 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, avro/TL de 5,0780 seviyesine kadar yükseldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Sarıeroğlu'ndan 'tarım işçileri' açıklaması
Bakan Sarıeroğlu'ndan 'tarım işçileri' açıklaması
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı
Otomotiv 'son 12 aylık' ihracat rekorunu kırdı
Otomotiv 'son 12 aylık' ihracat rekorunu kırdı
Savunmadaki ihracatı zırhlılar sırtladı
Savunmadaki ihracatı zırhlılar sırtladı
Otel ve konaklama tesislerinde geceleme yüzde 22 arttı
Otel ve konaklama tesislerinde geceleme yüzde 22 arttı
TESK'ten 'faiz ve konut' uyarısı
TESK'ten 'faiz ve konut' uyarısı
'5 milyon iş otomatik araçlar tarafından yapılacak'
'5 milyon iş otomatik araçlar tarafından yapılacak'
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
CIBAFI Global Forum 2018 başladı
CIBAFI Global Forum 2018 başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ