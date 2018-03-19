Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,51 düşüşle 115.450,26 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.766,02 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,67, holding endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,73 ile spor oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve sert düşen Avrupa borsalarının negatif etkisiyle 115.500 puanın altına geriledi. Dolar/TL 3,9527 ile 30 Kasım 2017 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini, avro/TL ise 4,8690 ile tarihi zirvesini gördü.

Analistler, yarın yurt dışında Avro Bölgesi tüketici güveni, Almanya'da ZEW endeksleri ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.500 puanın önemli destek, 117.700 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.