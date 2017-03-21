Borsa güne yüzde 0,31 yükselişle başladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 yükselişle 91.185,25 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 283,14 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,30 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile bilişim oldu.

Dün güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 90.132,06 puana kadar gerilemesinin ardından etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti. Endeks, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.000 puanı aşamasa da günü, yüzde 0,45 değer kazancıyla 90.902,11 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin hafta boyunca devam edecek konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.600 ve 92.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.