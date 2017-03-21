Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91315
ALTIN
143.273
DOLAR
3.6246
STERLIN
4.4880
EURO
3.9119
Sinema projelerine verilen destekler açıklandı
Sinema projelerine verilen destekler açıklandı
Çağla Büyükakçay Miami'de teklerde elendi
Çağla Büyükakçay Miami'de teklerde elendi
Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası için kampa giriyor
Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası için...
TBMM'de '18 Mart menüsü'
TBMM'de '18 Mart menüsü'
Konutta 20 yıla varan kredi
Konutta 20 yıla varan kredi

Borsa güne yüzde 0,31 yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 yükselişle 91.185,25 puandan başladı.

Borsa güne yüzde 0,31 yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 yükselişle 91.185,25 puandan başladı.

21 Mart 2017 Salı 10:21
12 Okunma
Borsa güne yüzde 0,31 yükselişle başladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 yükselişle 91.185,25 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 283,14 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,30 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile bilişim oldu.

Dün güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 90.132,06 puana kadar gerilemesinin ardından etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti. Endeks, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.000 puanı aşamasa da günü, yüzde 0,45 değer kazancıyla 90.902,11 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin hafta boyunca devam edecek konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.600 ve 92.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 21.03.2017 10:23
Anahtar Kelimeler:
Borsa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ocakta motorin satışları arttı
Ocakta motorin satışları arttı
Bakan Çelik'ten 'ekmekte GDO' iddiasına ilişkin açıklama
Bakan Çelik'ten 'ekmekte GDO' iddiasına ilişkin açıklama
Konutta 20 yıla varan kredi
Konutta 20 yıla varan kredi
5 yılda harcanan para 150 milyar liraya yaklaştı
5 yılda harcanan para 150 milyar liraya yaklaştı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta azaldı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta azaldı
Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı
Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ