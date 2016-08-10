Borsa güne yüzde 0,19 yükselişle başladı

İSTANBUL - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 78.674,95 puandan başladı.

Açılışta, BIST 100 endeksi 150,06 puan artarken bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile "turizm", en çok değer kaybeden ise yüzde 0,39 ile "madencilik" oldu.

Dün güne alıcılı başlayan ve 78.824,91 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 artışla 78.524,89 puanla Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından en yüksek seviyeden tamamladı.