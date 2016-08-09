Borsa güne yüzde 0,17 yükselişle başladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 77.908,15 puandan başladı.



Açılışta, BIST 100 endeksi 129,05 puan artarken bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile "finansal kiralama faktoring", en çok değer kaybeden ise yüzde 0,65 ile "iletişim" oldu.



Dün güne alıcılı başlayan ve 77.934,09 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,25 artışla 77.779,10 puanla Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından en yüksek seviyeden tamamladı.



Analistler, yurt dışında veri akışının sakin olduğunu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin TL varlıkların üzerinde etkili olabileceğini ifade ediyor.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.000 puanın üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareket edebileceğini belirten analistler, 78.500 - 79.000 seviyelerinin direnç konumunda izleneceğini kaydediyor.

Döviz

İstanbul serbest piyasada dolar 2,9820, avro 3,3030 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 2,9810 liradan alınan dolar 2,9820 liradan satılıyor. 3,3010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,3030 lira olarak belirlendi.



Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,9820 lira, avronun satış fiyatı ise 3,3020 lira olmuştu.