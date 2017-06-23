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Borsa güne yüzde 0,11 yükselişle 100.179,71 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 100.179,71 puandan başladı.

Borsa güne yüzde 0,11 yükselişle 100.179,71 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 100.179,71 puandan başladı.

23 Haziran 2017 Cuma 10:50
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Borsa güne yüzde 0,11 yükselişle 100.179,71 puandan başladı

İSTANBUL

Açılışta BIST 100 endeksi 107,56 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,35 ile spor oldu. 

Dün, güne pozitif başlangıç yapan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında 100.106,82 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,69 artışla kapanış rekoru olan 100.072,15 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

AA

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