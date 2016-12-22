İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 120,49 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile sigorta oldu.

Dün, yükselişle güne başlayan BIST 100 endeksi 78.203,47 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran kar satışları ile bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,24 düşüşle 77.619,47 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 3'üncü çeyrek büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 78.000 ve 78.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, olası geri çekilmelerde ise 76.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

AA