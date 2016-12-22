Borsa

İstanbul açılışında

BIST 100 endeksi

293,03 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,59 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, yurt içinde açıklanan büyüme verisinin beklentilerin altında kalmasıyla 74.908,89 puanda kadar geriledi. Bu seviyede gelen tepki alımlarının günün ikinci yarısında güçlenmesiyle yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 artışla 76.239,63 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olacağını, İngiltere'de enflasyon ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 75.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu, 77.000 ve 77.700 dirençlerinin öne çıkabileceğini kaydetti.

AA