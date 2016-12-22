İSTANBUL - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,3 yükselişle 76.138,96 puandan başladı.

Açılışta, BIST 100 endeksi 180 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,13 ile ticaret oldu.

Dün, dolar/TL'de yaşanan gerilemeden destek bularak yükselişle başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek 76.458,51 puanı görmesine rağmen öğleden sonra açıklanan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı sonrası Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle günü yüzde 0,13 düşüşle 75.929,32 puandan tamamladı.

Analistler bugün yurt içinde haber ve veri akışının zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan endekste 75.500 ve 74.000 seviyelerinin destek, 76.300 ve 77.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA