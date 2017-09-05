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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,31 yükselişle 110.349,12 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,31 yükselişle 110.349,12 puandan başladı.

05 Eylül 2017 Salı 11:30
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Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL - Açılışta BIST 100 endeksi 338,64 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 ile ticaret oldu. 

Kurban Bayramı arifesi saat 12.40'a kadar işlem gören Borsa İstanbul pay piyasasında, banka hisselerinde yoğunlaşan kar satışların etkisiyle 109.954 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kaybederek 110.010,49 puanda tamamladı.

Analistler, piyasaların hafta boyunca izleyeceği gelişmeler arasında ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yapacağı konuşmalar ve açıklanacak makroekonomik verilerin yer aldığını belirterek, Kuzey Kore ile ilgili haber ve açıklamaların da izleneceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ağustos ayı enflasyon, yurt dışında ise Avrupa'da ağustos ayı hizmet sektörü satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.500 seviyesinin destek, 110.500'ün ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,15 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,15) göre, bir önceki ay yüzde 9,79 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,27'ye yükseleceği hesaplanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EkonomiÖnce Vatan GazetesiBorsa
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