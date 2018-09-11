Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 artışla 91.874,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 176,08 puan ve yüzde 0,19 artışla 91.874,43 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi de yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yurt içinde, ikinci çeyrek büyüme verisinin beklentilere paralel yüzde 5,2 olarak açıklanmasından bulduğu destekle 93.662,58 puanı gören BIST 100 endeksi, öğleden sonra bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışlarla gerileyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,69 değer kaybıyla 91.698,34 puandan tamamladı.