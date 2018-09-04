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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 94.254,45 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 94.254,45 puandan başladı.

04 Eylül 2018 Salı 10:08
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 338,90 puan ve yüzde 0,36 artışla 94.254,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı açıklamanın etkisiyle 94.656,05 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kazancıyla 93.915,55 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin enflasyon değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi PMI ile ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 95.000 ve 97.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaTcmb
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