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Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, 169,60 puan artarak 97.121,83 puandan açıldı.

Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, 169,60 puan artarak 97.121,83 puandan açıldı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:09
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 97.121,83 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 169,60 puan ve yüzde 0,17 yükselişle 97.121,83 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi de yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile iletişim oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,83 değer kazancıyla 96.952,23 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile Hindistan, Brezilya ve ABD merkez bankalarının faiz kararlarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 96.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 99.000 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Fed'in bugün saat 21.00'de açıklanacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını söyleyen analistler, yüzde 1,75-2,00 aralığında bulunan politika faizinde değişiklik beklenmediğini, ancak karar metnindeki eylül toplantısına ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 01.08.2018 10:12
Anahtar Kelimeler:
EkonomiBorsa
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