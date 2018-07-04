Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Dur yolcu' operasyonu
'Dur yolcu' operasyonu
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
"Pepe benim için bir fırsat"
"Pepe benim için bir fırsat"
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
Kombine biletlere büyük ilgi
Kombine biletlere büyük ilgi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 96.795,51 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 96.795,51 puandan başladı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:14
0 Okunma
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 207,31 puan ve yüzde 0,21 değer kazancıyla 96.795,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi de yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile sigorta oldu.

Dün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında Türk lirası varlıkları üzerinde artan satış baskısı, BIST 100 endeksinin de gün içindeki kazançlarını geri vererek, önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 96.588,20 puandan kapanmasına neden olmuştu.

Analistler, Çin Merkez Bankası'nın yuanı ticaret savaşı için bir araç olarak kullanmayacaklarını açıklaması sonrasında yuanın dolar karşısında değer kazandığını belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke varlıklarını da pozitif etkileyeceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde haziran ayı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile yuanın dolar karşısındaki seyrinin izleneceğini kaydeden analistler, ABD piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle diğer borsalarda sakin bir seyir izlenebileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 puanın direnç olarak güçlendiğine değinerek, 95.500 seviyesinin de destek konumuna geldiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bankacılık EndeksiEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En düşük memur ve emekli aylığı belli oldu
En düşük memur ve emekli aylığı belli oldu
Genç çiftçilere 2018 desteğinde geri sayım
Genç çiftçilere 2018 desteğinde geri sayım
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Bankalar mayısta 23,8 milyar lira kar etti
Bankalar mayısta 23,8 milyar lira kar etti
En büyük 500'de ilk üç sırayı enerji devleri aldı
En büyük 500'de ilk üç sırayı enerji devleri aldı
Japonya'ya zeytinyağı ihracatı yüzde 520 arttı
Japonya'ya zeytinyağı ihracatı yüzde 520 arttı
Dış ticaret açığı yüzde 8,87 azaldı
Dış ticaret açığı yüzde 8,87 azaldı
Trafiğe 5 ayda 426 bin 140 araç eklendi
Trafiğe 5 ayda 426 bin 140 araç eklendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ