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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 107.892,39 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 107.892,39 puandan başladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:47
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 491,02 puan ve yüzde 0,46 artışla 107.892,39 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen yüzde 2,91 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün 110.520,51 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalardaki satışların negatif etkisiyle 106.760,70 puana kadar geriledi. Kapanışa doğru kayıplarının bir kısmını telafi eden endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,41 düşüşle 107.401,38 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerinin, yaklaşık 4,5 yılın en yüksek seviyesi olan 3,0362'yi görmesinin dünya pay piyasalarında satış baskısını arttırdığını söyledi.

ABD'de artan tahvil faizlerinin doların küresel piyasalarda güçlenmesine neden olduğunu ifade eden analistler, dolar ve tahvil faizlerinin seyrinin piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Analistler, bugün ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının yakından takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000 puanın destek, 110.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBorsaEkonomi
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