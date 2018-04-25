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Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, 317,56 puan artarak 110.376,18 puandan açıldı.

Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, 317,56 puan artarak 110.376,18 puandan açıldı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:21
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Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle 110.376,18 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 317,56 puan ve yüzde 0,29 artışla 110.376,18 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 0,46 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 110.000 puanın altına gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 değer kaybıyla 110.058,62 puandan tamamladı.

Analistler, bugün saat 14.00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararların ve ABD'de MBA mortgage başvurularının takip edileceğini kaydetti.

PPK toplantısından çıkacak kararların döviz kurlarının ve BIST 100 endeksinin yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 110.000 puanın altına inilmesi durumunda, 108.900-107.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, yükselişlerde ise 111.200 puanın direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik beklemezken, Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranında 25 ila 75 baz puanlık artış öngörüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaYükseliş
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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ