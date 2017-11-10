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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 110.473,12 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 110.473,12 puandan başladı.

10 Kasım 2017 Cuma 10:35
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Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL 

Açılışta BIST 100 endeksi 226,66 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi de yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,04 ile orman, kağıt, basım, en fazla gerileyen ise yüzde 0,22 ile inşaat oldu.

Dün yükselen petrol fiyatları ve azalan risk iştahının etkisiyle 109.919,46 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalışla 110.246,46 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların ABD vergi reformuna ilişkin belirsizliklerden negatif etkilendiğini belirterek, bugün ABD'de tüketici güven endeksi ve İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 110.500 puanın altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüş eğiliminin devam edebileceğini ve 108.700 desteğinin gündeme gelebileceğini dile getiren analistler, 112.500 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA

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Borsa
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