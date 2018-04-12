Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109467
ALTIN
178.412
DOLAR
4.1193
STERLİN
5.8368
EURO
5.0822
Yarın Miraç Kandili
Yarın Miraç Kandili
Unvanını korumak için mindere çıkacak
Unvanını korumak için mindere çıkacak
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
Asker arkadaşları 72 yıl sonra hastane odasında buluştu
Asker arkadaşları 72 yıl sonra...
Apple'a yarım milyar dolar ceza
Apple'a yarım milyar dolar ceza

Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 109.211,46 puandan başladı.

Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 109.211,46 puandan başladı.

12 Nisan 2018 Perşembe 10:17
22 Okunma
Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 109.211,46 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 41,73 puan ve yüzde 0,04 düşüşle 109.211,46 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, artan jeopolitik risklerin ve yükselen döviz kurlarının negatif etkisiyle 106.624,10 puanla 7 Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de önceki kapanışa göre yüzde 1,32 azalışla 109.253,20 puandan kapandı.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile ABD-Rusya geriliminin artmasının küresel piyasalarda risk algısını artırdığını, bu durumun da pay piyasalarında sert düşüşlerin görülmesine neden olduğunu kaydetti.

ABD ve Rusya'dan gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Süper teşvik'le 5 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
'Süper teşvik'le 5 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
ATO Başkanı Baran: Teşviklerin etkisini kısa zamanda göreceğiz
ATO Başkanı Baran: Teşviklerin etkisini kısa zamanda göreceğiz
Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Yan sanayi yerli otomobil için hazır
Yan sanayi yerli otomobil için hazır
Konut kredisi faizleri 8,5 yılın zirvesinde
Konut kredisi faizleri 8,5 yılın zirvesinde
'Kişi internet ortamında gelir elde ediyorsa vergi mükellefiyeti açtırmalı'
'Kişi internet ortamında gelir elde ediyorsa vergi mükellefiyeti açtırmalı'
Milli Piyango İdaresi'nden 'şans oyunları' açıklaması
Milli Piyango İdaresi'nden 'şans oyunları' açıklaması
Yenilenebilir enerjiye daha çok teşvik verilmesi gerekiyor
Yenilenebilir enerjiye daha çok teşvik verilmesi gerekiyor
4,5G'li abone sayısı, 3G'lileri 6'ya katladı
4,5G'li abone sayısı, 3G'lileri 6'ya katladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ