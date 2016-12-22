Borsa İstanbul

açılışında, BIST 100 endeksi 1,07 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,97 ile spor oldu.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2017 yılı Para ve Kur Politikası sunumunun ardından döviz kurları ve faizlerdeki geri çekilmelerden destek alan BIST 100 endeksi günü yüzde 2,49 yükselerek 75.433,34 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de açık iş sayısı ve Almanya'da açıklanacak sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 74.000 seviyelerinin destek, 75.500 ve 76.300 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

AA