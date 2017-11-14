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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 108.952,17 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 108.952,17 puandan başladı.

14 Kasım 2017 Salı 10:09
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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 108.952,17 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 92,55 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi de yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,12 ile turizm, en fazla gerileyen ise yüzde 0,46 ile iletişim oldu.

Dün açıklanan cari işlemler açığı verisinin beklentileri aşmasının ardından 108.011,01 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının çoğunu telafi ederek günü yüzde 0,08'lik sınırlı düşüşle 108.859,62 puandan tamamladı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bugün düzenlediği konferansta başta ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen ve ECB Başkanı Mario Draghi olmak üzere konuşma yapacak merkez bankaları başkanlarının açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Avrupa'da enflasyon ve büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.700 ve 107.000 seviyelerinin önemli destek, 110.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaEkonomi
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