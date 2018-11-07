Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
213.115
DOLAR
5.3818
STERLİN
7.0767
EURO
6.1634
Avustralya'da sörfçü köpek balığı saldırısından yaralı kurtuldu
Avustralya'da sörfçü köpek balığı saldırısından...
Beşiktaş'ın savunma performansı korkutuyor
Beşiktaş'ın savunma performansı korkutuyor
Önceliğimiz ekonomiyi toparlamaktı
Önceliğimiz ekonomiyi toparlamaktı
Açlık grevindeki eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısına sıvı verilecek
Açlık grevindeki eski Ekvador Devlet...
İki Müslüman kadın ABD Temsilciler Meclisinde
İki Müslüman kadın ABD Temsilciler...

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 değer kaybıyla 94.648,02 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 değer kaybıyla 94.648,02 puandan başladı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:16
0 Okunma
Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL 

Açılışta BIST 100 endeksi, 79,65 puan ve yüzde 0,08 azalışla 94.648,02 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile ticaret oldu.

Dün 5,3036 ile son 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçen dolar/TL ve Avrupa borsalarındaki satıcılı seyrin negatif etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 azalışla 94.727,67 puandan tamamladı.

Analistler, önceki 3 işlem gününde hızlı yükselen banka pay piyasalarındaki kar satışlarının dün itibarıyla etkisini artırdığını kaydetti.

Bugün yurt içinde Hazine bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi verisi ile ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlere ilişkin sonuçların takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 96.300 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaYatay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel piyasalar ABD seçimlerinin ardından pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar ABD seçimlerinin ardından pozitif seyrediyor
Sabancı Holding'in net karı 9 ayda 3,4 milyar TL oldu
Sabancı Holding'in net karı 9 ayda 3,4 milyar TL oldu
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Türk Telekom'un abone sayısında rekor büyüme
Türk Telekom'un abone sayısında rekor büyüme
Borsa, günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü düşüşle tamamladı
Av sezonu balıkçıları mutlu ediyor
Av sezonu balıkçıları mutlu ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yatırım açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yatırım açıklaması
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Yeniden değerleme oranını optimum çözümle belirleyeceğiz
Yeniden değerleme oranını optimum çözümle belirleyeceğiz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ