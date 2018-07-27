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Borsa, güne yatay başladı

BIST 100 endeksi, 85,65 puan artarak 94.902,91 puandan açıldı.

Borsa, güne yatay başladı

BIST 100 endeksi, 85,65 puan artarak 94.902,91 puandan açıldı.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:06
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Borsa, güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 94.902,91 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 85,65 puan ve yüzde 0,09 yükselişle 94.902,91 puana çıktı. Bankacılık endeksi güne yatay başlarken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile turizm oldu.

Dün, gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 96.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kaybıyla 94.817,26 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ikinci çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 seviyesinin direnç, 93.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA

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Borsa
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