Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116912
ALTIN
158.825
DOLAR
3.7687
STERLİN
5.0971
EURO
4.5352
Alaska'da 'ilk Amerikalıların' DNA'larına ışık tutacak keşif
Alaska'da 'ilk Amerikalıların' DNA'larına ışık...
Vida resmen Beşiktaş'ta
Son Dakika
Vida resmen Beşiktaş'ta
Türkiye dünyanın zirvesinde
Türkiye dünyanın zirvesinde
En hızlı yolculuğu yaptılar
En hızlı yolculuğu yaptılar
Gaziantep Hayvanat Bahçesi 3,5 milyon turisti ağırladı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi 3,5 milyon...

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 artışla 116.068,60 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 artışla 116.068,60 puandan başladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:01
0 Okunma
Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 artışla 116.068,60 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 16,45 puan artarken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Bankacılık endeksi ise güne yatay başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,47 ile elektrik, en çok gerileyen yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, aralık ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın yıllık enflasyondaki gerileme ve bu gerilemenin yılın ilk çeyreğinde de devam edeceği öngörüsü, günün ilk yarısında Borsa İstanbul'a rekor getirdi. BIST 100 endeksi, gün içinde 118.395 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görse de analistlerin direnç olarak nitelendirdiği bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve önceki kapanışa göre yüzde 1,25 azalarak 116.052 puandan günü tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.300 seviyesinin direnç, 115.000 ve 114.400 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaYatay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Tarım Kredi'den TSK'ya güvenli gıda
Tarım Kredi'den TSK'ya güvenli gıda
İhracat şampiyonu mandalina oldu
İhracat şampiyonu mandalina oldu
Arıcılara 60 milyon liralık destek
Arıcılara 60 milyon liralık destek
Memurun zamlı maaşları belli oldu
Memurun zamlı maaşları belli oldu
Cazibe Merkezleri Programıyla ilgili süreç devam ediyor
Cazibe Merkezleri Programıyla ilgili süreç devam ediyor
4 ilin suyunu 25 ülkeye ihraç ediyor
4 ilin suyunu 25 ülkeye ihraç ediyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
"Yemekmatik"i piyasaya sürüldü
"Yemekmatik"i piyasaya sürüldü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ