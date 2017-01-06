İSTANBUL - Açılışta BIST 100 endeksi 126,43 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,60 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile ticaret oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle gün içinde 75.656,75 puana kadar geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü 0,32 primle 76.386,30 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi güven endeksi ve ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 77.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 76.000 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA